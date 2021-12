Cum arătau Revelioanele în comunism! VIDEO/ Cât ținea programul tv, ce mâncai și la ce oră era stingerea Cum aratau Revelioanele in comunism! Cat dura programul tvr, ce mancai și la ce ora era ”stingerea”. Sunt intrebari pe care copiii de astazi le pun parinților și bunicilor lor care au petrecut in nopțile dintre ani in perioada comunismului. Revelioanele romanilor dinainte de ’89 se desfașurau intre reperele clasice ale vremii: petrecere de sufragerie, apartament ori casa, asistata permanent de programul special al singurului post Televiziunea Romana (ce incepea programul cu discursul de sfarșit de an al lui Nicolae Ceaușescu și continua cu Hora Unirii) și care cuprindea scheciurile marilor umoriști… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

