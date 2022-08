Dani Mocanu locuiește intr-o vila de-a dreptul impresionanta in Ștefanești, Argeș. Putem spune despre celebrul manelist ca deține un adevarat palat langa Pitești, cu o curte imensa. In curte exista și statui grandioase, suflate cu aur. Piesele de mobilier, dar și tapetul, poarta numele unui brand cunoscut in intreaga lume.