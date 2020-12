Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Chadwick Boseman - decedat in 2020 -, Gal Gadot si Kevin Hart s-au numarat duminica seara printre marii castigatori ai galei MTV Film & TV Awards 2020, anulata initial in acest an din cauza pandemiei de coronavirus si transformata ulterior intr-un eveniment special, intitulat "Greatest Of All…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica, cu…

- Tanarul a incercat sa iasa din localitatea carantina printr-o liziera situata la marginea localitații. Persoana figura ca fiind infectata cu coronavirus și izolata la domiciliu. Citește și: Indice de infectare uluitor in Galati. O localitate a trecut de 10 infectari la mia de locuitori…

- Catalin Botezatu este fara indoiala un exemplu demn de urmat! Celebrul designer a invins lupta cu cancerul și a renascut! Ce lecție de viața a primit, dar mai ales, cum se simte acum, la un de la momentul care i-a schimbat viața?

- Supranumit „Inamicul public No. 1“, John Dillinger a fost unul dintre cei mai mari gangsteri din istoria Americii. Cea care i-a adus sfarsitul a fost o romanca: Ana Sage. Bucurandu-se de prietenia gangsterului, l-a denuntat politiei pentru o recompensa de 10.000 de dolari.

- Celebrul mar „Frumos de Voinesti” ar fi avut drum liber spre galantarele marilor lanturi de supermarketuri de la noi din tara daca grindina nu ar fi facut ravagii pe Valea Dambovitei. De situatia din Europa, unde productia a fost mica, anul acesta, ar fi putut profita romanii, dar nu au ce vinde.

- Celebrul medic, Mihai Craiu, a dorit sa faca un experiment cu scopul de a le arata tuturor ce se intampla atunci cand masca este purtata pentru mai multe ore. Momentul a fost publicat pe o pagina de Facebook, adunand mii de aprecieri. Ce a observat medicul dupa ce a purtat cinci ore masca și echipament…

- Jose Mujica a renunțat la casa de lux pe care statul o ofera liderilor și a optat pentru o ferma a soției sale din afara capitalei Montevideo, pazit de numai doi bodyguarzi si de catelusa lui cu trei picioare. Citeste si: Umilinta maxima pentru Messi. Nu a fost inclus in echipa ideala de la Copa…