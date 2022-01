Cum arată pavilionul de la Institutul „Matei Balș” la aproape un an de la incendiu (FOTO) Pavilionul care a ars la inceputul anului la Institutul „Matei Balș” din București, cel mai mare spital COVID din țara, a fost renovat parțial. Parterul, acolo de unde a pornit incendiul, este tot inchis, dar conducerea spitalului spune ca va da in folosința aproape 100 de paturi la celelalte trei etaje. „Mai avem de montat niște panouri de rigips care sa faca pereții dintre salon și hol rezistenți la incendiu. Dupa cum vedeți, etajul e intr-o stare foarte buna. El ar putea fi folosit și acum. Am facut o serie de imbunatatiri schimband toata instalația electrica, fire, prize și așa mai departe.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Pavilionul care a ars la inceputul anului la Institutul „Matei Balș" din București, cel mai mare spital COVID din țara, a fost renovat parțial. Parterul, acolo de unde a pornit incendiul, este tot inchis, dar conducerea spitalului spune ca va da in folosința aproape 100 de paturi la celelalte trei etaje.

