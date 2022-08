Cum arată „pantofii de bere”. Sunt dotați inclusiv cu desfăcător de sticle Producatorul olandez Heineken lanseaza pantofii sport Heinekicks, cu talpa umpluta cu bere adevarata și dotați cu desfacator de sticle. Ei sunt realizați de un renumit designer care a lucrat cu personalitați precum bashetbalistul LeBron James sau celebrul rapper Drake, relateaza Blick . Dupa ce a recomandat consumul responsabil de alcool, managementul companiei olandeze a distribuit, pe pagina de Twitter, un videoclip cu noua invenție. Fiecare pereche are o parte superioara verde, cu accente argintii și roșii. Talpile pantofilor sunt injectate cu bere blonda Heineken. Un deschizator de sticle… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

