- Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, doua dintre ofertele depuse fiind ulterior retrase. Ofera depusa de Complex Delta SRL, detinuta de Hristu Caraman, a fost desemnata castigatoare la o valoare totala de 13.322.480 de lei fara TVA, fata de 13.324.880,12 lei fara TVA estimati initial de…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 65 de companii si o asociatie cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei aprox 26 milioane de euro pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Atribuirea s a realizat la valoarea totala de 2.409.000 lei Unitatea Militara 02022 Constanta Baza Logistica Navala a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru furnizarea de combustibil lichid tip M. Atribuirea s a facut la valoarea totala de 2.409.000 lei si s a realizat prin contractul…

- Rusia și-a redus planul de a exporta petrol de marcile Urals și Siberian Light prin porturile din Marea Baltica și Novorossiysk de la 8,5 milioane de tone in noiembrie la 7,7-7,9 milioane de tone in decembrie, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Kommersant. In porturile Primorsk și Ust-Luga, tranzitul…

- Oamenii de știința au descoperit cele mai vechi secvențe de ADN din lume, in nordul Groenlandei, intr-o carota de sedimente din epoca glaciara, scrie CNN. Mostrele de ADN vechi de 2 milioane de ani au dezvaluit ca regiunea polara, acum in mare parte lipsita de viața, a fost candva un loc unde traiau…

- „Drumul mozaic”, DJ 705, Zlatna – Almașu Mare mai face un pas spre reabilitare: CJ Alba va primi finanțare de peste 31 milioane de lei prin Programul „Anghel Saligny” „Drumul mozaic”, DJ 705, Zlatna – Almașu Mare mai face un pas spre reabilitare: CJ Alba va primi finanțare de peste 31 milioane de lei…

- Vești excelente pentru romani! Un gigant din Finlanda investește 650 milioane de euro in Romania. Acesta urmarește sa construiasca o fabrica unica in lume și anunța ca se vor face angajari importante. Iata despre ce loc de munca din țara este vorba, dar și ce iși propune compania sa faca in Romania!

- Dosarul 2515 118 2021 este acum in atentia Sectiei I Civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, dupa ce atat Tribunalul Constanta, cat si Curtea de Apel Constanta au stabilit ca cererea sumei ar fi fost formulata prea tarziu in instanta. Foarte interesant, insa, intr un dosar similar,…