Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, a fost in vacanța la Paltiniș și chiar daca are 53 de ani și unii oameni o pot critica pentru asta, are curaj sa apara pe Instagram in costum de baie. In urma cu 17 ani, Mirela Retegan punea bazele Gaștii Zurli, care urma sa devina un fenomen in Romania. Pe contul sau de socializare, Mirela Retegan, in varsta de 53 de ani, iși ține fanii la curent cu ultimele noutați din viața sa și, astfel, fanii ei au putut-o admira in toata splendoarea, in costum de baie. „Eu m-am antrenat in ultimii 6 ani sa devin cea mai buna varianta a mea. Ma bucur ca pot sa dau…