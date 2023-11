Stiri pe aceeasi tema

- Episodul fugii lui Catalin Cherecheș din Romania și pana la prinderea sa in Germania, este unul demn de filmele polițiste. Conform informațiilor, in ultimele 24 de ore s-au facut perchezitii la apropiatii fostului primar din Baia Mare, astfel anchetatorii au putut sa afle cum a reușit Cherecheș sa fuga…

- Este vorba despre femeia care l-a ascuns pe edilul fugar timp de o zi in casa sa din Germania.De asemenea, l-a transportat cu mașina sa pe Catalin Cherecheș la Augsburg, unde fostul primar planuia sa gaseasca un alt mijloc de transport, dar a fost arestat. In timpul drumului spre Augsburg,…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a ajuns in spatele gratiilor, in Germania. Potrivit informațiilor, fostul edil a fost inchis inchis in penitenciarul din Augsburg-Gablingen, dupa o decizie a judecatorilor.

- In cursul zilei de azi, autoritatile judiciare din Germania au oferit mai multe detalii despre prinderea lui Catalin Chereches pe teritoriul Germaniei. De asemenea, au fost oferite detalii si despre felul in care va fi desfasurata procedura de extradare a fostului primar din Baia Mare in Romania.

- In urma cu doar o seara, primarul municipiului Baia Mare a fost arestat in Germania de catre politistii din Bavaria. Catalin Chercheș s-ar fi opus ferm arestarii, suferind mai multe rani in timpul momentului de incatusare. In cazul in care acesta decide sa colaboreze cu autoritatile germane, va fi repatriat…

- Anunț de ultima ora despre Catalin Cherecheș, care incerca sa se ascunda de autoritați. Primarul din Baia Mare a fost gasit in Germania, dupa zile intregi de cautari. Edilul a fost prins, marti seara, in Augsburg, Germania, si urmeaza sa fie adus de urgența in tara. Primarul din Baia Mare a fost prins…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, marti seara, multumiri partenerilor externi pentru implicarea in prinderea lui Catalin Chereches, informeaza News.ro."Felicit si multumesc politistilor si partenerilor institutionali interni si externi, romani si germani, care au cooperat direct si…

