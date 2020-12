Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și-a fracturat duminica piciorul drept, alunecand in timp ce se juca cu Major, unul dintre cei doi ciobanești germani ai familiei. Inițial, medicul sau personal crezuse ca este vorba de o entorsa la glezna dreapta, dar un scanner a confirmat existența unor fisuri. Medicul personal, Kevin O’Connor,…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a suferit o fractura la picior și va avea nevoie de o orteza timp de cateva saptamani, a anunțat medicul sau intr-un comunicat. Biden a suferit accidentul jucandu-se cu cainele sau, Major, relateaza CNN. „Radiografia inițiala nu a aratat nicio fractura…

- Tim Curry a avut de-a lungul carierei unele dintre cele mai bizare roluri de la Hollywood, ce continua sa fie indragite de public și azi. Dintre cele mai cunoscute personaje ale actorului se numara și Mr. Hector, administratorul hotlului din Singura Acasa 2: Pierdut in New York.

- Actorul s-a fotografiat purtand o masca de protecție inedita, langa un tablou in care apare Empire State din New York. Postarea s-a viralizat rapid datorita maștii care avea imprimata figura uimita a personajului Kevin McCalister. Este vorba despre scena din prima serie in care puștiul iși da cu…

- Candidatul democrat si sotia sa au fost testati vineri, dupa ce presedintele republican Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv. Medicul Kevin O"Connor a publicat rezultatele negative intr-un comunicat difuzat de echipa de campanie a lui Biden. Fostul vicepresedinte american si sotia sa s-au…

- UEFA a anunțat lista scurta, de 3 fotbaliști, pentru premiul de cel mai bun fotbalist al sezonului trecut. Pentru prima data din 2010, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, titanii fotbalului mondial, nu sunt intre primii 3! Cei 3 finaliști sunt Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski și…

- Royal Ballet isi va relua reprezentatiile pe scena Covent Garden in luna octombrie, dupa sapte luni de pauza din cauza pandemiei, cu un spectacol in care vor dansa 100 de balerini acompaniati de orchestra completa, ce va fi transmis online in intreaga lume, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Piesele…

- Lionel Messi și-a menținut statutul de cel mai bun jucator din lume și in FIFA 21. Messi va porni de la 93 in noul titlu al celor de la EA, urmat imediat de Cristiano Ronaldo, cu 92. Podiumul este completat de Lewandowski. Kevin de Bruyne, Neymar și portarul celor de la Atletico, Jan Oblak, au și ei…