- Bucurie de nedescris in viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea. Cei doi fericiti parinti au astazi un mare motiv de bucurie. Micuta lor, Bella Victoria Margot, a implinit noua luni de cand a venit in viata lor.

- Gabriela Cristea i-a facut cont de facebook fiicei sale, Victoria. Internauții n-au fost deloc incantați și au reacționat. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și-a anunțat prietenii din mediul virtual ca fiica sa și a lui Tavi Clonda, Bella Victoria Margot , are cont de Facebook. “Victoria…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea revine de astazi, luni, la TV, cu un nou show de dating. Gabriela Cristea se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru premiera emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi” , un dating-show care va incepe astazi, de la ora 18.45, la Antena Stars. Emoțiile…

- Gabriela Cristea a trecut printr-un moment tulburator și greu de descris in cuvinte. Indragita prezentatoare TV a pierdut o sarcina și a preferat sa pastreze discreția in privința acestui subiect delicat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impreuna o fetița minunata, pe nume Bella Victoria Margot, care…

- Andreea Marinescu s-a recasatorit in mare secret la inceputul acestui an cu Adi Tiulescu, de profesie polițist. Prezentatoarea știrilor Pro Tv a oferit detalii din casnicia sa alaturi de un om al legii. Andreea Marinescu și Adi Tiulescu au devenit, in primavara anului trecut, parinții unui baiețel pe…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre mai indragite, apreciate și urmarite cupluri din lumea showbizz-ului autohton, iar de cand au devenit parinți cei doi radiaza in adevaratul sens al cuvantului. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au implinit trei ani de cand și-au marturisit dragostea…

- Oana Roman și soțul ei, invitați la botezul fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Vedeta și Marius Elisei au fost extrem de elganți și relaxați, reușind sa starneasca admirația celor din jur. Prezentatoarea emisiunii online ,OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! a ales o rochie deschisa…