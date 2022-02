Cum arată clasamentul Forbes al celor mai bogați 10 oameni din lume, după ce Mark Zuckerberg a ieșit din top Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Facebook/Meta, a ieșit din clasamentul Forbes al celor mai 10 bogați oameni din lume pentru prima data dupa 7 ani de prezența neîntrerupta dupa ce prețul acțiunilor companiei sale s-a prabușit miercuri, scrie CNBC.



Cu o avere neta estimata acum de Forbes la 84,5 miliarde de dolari, Mark Zuckerberg nu mai prinde clubul exclusivist al celor mai bogate 10 persoane din lume din care facea parte din vara lui 2015. CEO-ul Meta, noul nume al companiei care deține Facebook, WhatsApp și Instagram, a pierdut peste 30 de miliarde de dolari în doar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Roterdamului a negat ca autoritațile ar fi luat vreo decizie în privința demontarii unui pod istoric din oraș pentru a permite trecerea iahtului uriaș al lui Jeff Bezos, comentariile sale venind la o zi dupa ce purtatoarea de cuvânt a primariei a confirmat informația, relateaza…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…

- Cei care au investit in sampanie in acest an au toate motivele sa sarbatoreasca, in conditiile in care cele mai apreciate sticle de sampanie au inregistrat performante mai bune decat toate activele financiare, de la actiunile marilor companii din tehnologie si pana la bitcoin, informeaza Reuters, conform…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, și Jack Dorsey, cofondatorul și pâna recent CEO-ul Twitter, și-au exprimat recent gândurile despre o posibila noua versiune a internetului numit „Web3”. Uite la ce se refera doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tech, relateaza…

- La doar un an dupa ce a depașit o capitalizare pe piața de 2 trilioane de dolari, gigantul american Apple se pregatește sa sparga bariera de 3 trilioane de dolari, potrivit Reuters. Asta ar face ca Apple sa devina echivalentul celei de a 5-a economii mondiale, dupa Germania. O acțiune Apple au ajuns…

- Elon Musk, CEO-ul producatorului american de mașini electrice, Tesla, a pierdut 50 de miliarde de dolari de la inceputul saptamanii, dupa ce acțiunile companiei pe care o conduce au scazut vertiginos pe bursa. Este cea mai mare scadere de doua zile din istoria Bloomberg Billionaires Index si cea mai…

- Averea combinata a celor mai bogați doi oameni ai planetei, Jeff Bezos și Elon Musk, ar fi fost astazi eclipsata de cea a lui Bill Gates daca fostul CEO al Microsoft ar fi ales sa nu vânda majoritatea acțiunilor companiei pe care a fondat-o, relateaza Bloomberg.Gates deținea în septembrie…

- Cinci companii tehnologice valoreaza acum aproape 10 trilioane de dolari. Aceasta reprezinta aproape un sfert din capitalizarea de piața combinata de 41,8 trilioane de dolari a intregului indice bursier S&P 500. Microsoft și Apple sunt evaluate la aproximativ 2,5 trilioane de dolari, in timp ce Amazon…