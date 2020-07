Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati in urma perchezitiilor care au avut loc, joi, in Vrancea, Galati, Calarasi si municipiul Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni in domeniul silvic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, citat de Agerpres.

- Peștera „Poarta lui Ionele” va fi redeschisa publicului spre vizitare incepand de maine, 20 iunie 2020. Obiectivul turistic va putea fi vizitat de luni pana duminica intre orele 10:00 și 16:00. Poarta lui Ionele este o peșteraa amenajata pentru turism, fiind iluminata și dotata cu scari și podețe de…

- Trei persoane au fost ranite, marti, dupa ce o masina a cazut intr-un lac. Victimele, intre care o fetita de 12 ani, au iesit singure din masina, dar au fost urcate de pompieri pe mal, diferenta de inaltime fiind de cinci metri.

- In ciuda criticilor aduse proiectului, in special de Biserica Evanghelica Lutherana din Arad, alesii locali au aprobat PUZ-ul investitiei. Constructia, inalta cat un bloc cu cinci etaje, ar urma sa fie ridicata in mijlocul unei curti situate pe strada Blajului, la numarul 5.

- Pompierii din Timiș au intervenit, astazi, dupa pranz, pentru a lichida un incendiu de vegetație uscata in localitatea Moșnița Noua. A ars vegetație uscata pe aproximativ 500 de metri patrați și materiale depozitate in curtea locuinței. Focul deschis in spații deschise, cauza incendiului, conform pompierilor,…

- Drumarii au inceput deszapezirea pe Transfagarasan, pe tronsonul dintre Balea Cascada - Balea Lac, care este inchis circulatiei si unde, in unele locuri, stratul de zapada depaseste sase metri,

- Școala Popoveni a intrat anul trecut intr-un amplu proces de reabilitare, modernizare, dar și extindere. Singura școala din Craiova care nu avea grupurile sanitare in incinta cladirii principale, Școala Popoveni, este aproape de finalizare. „Cladirea principala a fost consolidata, renovata la exterior,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, Romania (IGSU) a relatat public o intamplare dintr-o zi normala de munca a celor aflați in serviciul de salvare a vieților omenești. O femeie a sunat la 112 anunțand ca are langa ea o persoana care nu mai respira. Modul de acțiune și de gestionare a…