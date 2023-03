Primele operațiuni de turnare a stratului de asfalt pe tablierul Podului peste Dunare de la Braila au inceput, constructorii intrand practic in ultima etapa de execuție a lucrarilor. „Astazi a inceput așternerea primului strat de asfalt pe podul suspendat. In acest sens, 2 eșaloane de așternere asfalt acționeaza simultan”, anunța secretarul de stat in Transporturi, Ionel Scrioșteanu. Imagini surprinse din drona și publicate pe canalul de YouTube Raducu P Drum arata exact operațiunea de așternere a primilor metri de asfalt pe tablierul Podului de la Braila. Poate cel mai mare eșec din 2022 la…