Cum alegi cele mai interesante cărți pentru copii Cititul este o modalitate excelenta de a prezenta copiilor idei noi și de a-i ajuta sa-și extinda imaginația. Dar, avand atatea carți disponibile, poate fi dificil pentru parinți sa știe care dintre ele sunt cu adevarat interesante pentru copiii lor. Cand vine vorba de gasirea carților potrivite pentru copii, exista multe opțiuni disponibile. Parinții pot cauta carți adecvate varstei, in funcție de interesele și abilitațile copilului lor. De la basme la enciclopedii și carți de știința, exista o mare diversitate de carți pentru copii. Este important sa rețineți ca nivelul de lectura al fiecarui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de droguri in randul tinerilor reprezinta o problema tot mai mare in societatea noastra, afectand viețile multor adolescenți și tineri adulți. Din pacate, mulți dintre ei se lupta cu dependența de droguri și cu consecințele grave ale acestui viciu. Pentru a preveni consumul de droguri in randul…

- Jocul este esențial pentru dezvoltare, deoarece contribuie la bunastarea cognitiva, fizica, sociala și emoționala a copiilor și tinerilor. De asemenea, joaca ofera o ocazie ideala pentru parinți de a se conecta pe deplin cu copiii lor. In ciuda beneficiilor derivate din joc atat pentru copii, cat și…

- Astfel, din ianuarie 2023, valoarea alocatiilor de stat pentru copii se indexeaza anual, automat, cu valoarea anuala a inflatiei. In acest an, alocatiile copiilor ar trebui sa creasca cu aproape 14-, valoarea inflatiei anuntate de Institutul National de Statistica (INS) pentru 2022. Prin OUG 126/2021…

- Carțile de identitate electronice pentru copiii din Romania! Anul trecut Ministerul de Interne lansa programul pilot de emitere a noilor carți de identitate electronice (eID), la Cluj Napoca. De la acel moment, conform unui plan stabilit, a inceput emiterea acestora și in alte localitați, iar astazi…

- Un tanar de 28 ani nascut in Suceava isi cauta familia biologica dupa ce a fost adoptat la varsta de 3 ani de o familie din Italia. Acesta a oferit detalii pe grupul de Facebook, „ Copiii niciodata uitati ai Romaniei” si roaga oamenii care au informatii sa-l ajute. „Numele meu la naștere a fost COSMAGA…

- Ritmul de scadere al populației cu varsta mai mica de un an intre ultimele recensaminte este de aproape 20%, fiind cel mai alert ritm din toate grupele de varsta, potrivit datelor prezentate vineri de președintele INS Tudorel Andrei la un eveniment pe teme de demografie.

- In educatia copiilor, parintii folosesc cuvantul NU: “Nu e voie!”, “Nu pune mana!”, “Nu manca acum ca-ti strici foamea” si exemplele pot continua. Desigur, v-ati si regasit in unele dintre aceste situatii. Are si acest NU rolul sau in educatia copiilor. Spunand NU unui copil il invatati de fapt sa spuna,…