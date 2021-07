Cum activezi roamingul de la Telekom când pleci din țară Clienții Telekon care pleaca din țara in urmatoarea perioada trebuie sa iși activeze roamingul pentru a putea folosi internetul și pentru a primi și a iniția apeluri. Cum activezi roamingul de la Telekom cand pleci din țara? Roaming este un serviciu care iți permite sa vorbești cu cei de acasa de pe numarul tau de telefon Telekom și in afara teritoriului Romaniei , in rețelele partenere. Poți sa suni și sa fii sunat, sa trimiți și sa primești mesaje scrise (SMS) sau sa navighezi pe internet cu ajutorul datelor mobile. Cum activezi roamingul de la Telekom cand pleci din țara Potrivit site-ului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

