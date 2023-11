Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, 37 de ani impliniți pe 3 iunie, și Enrique Ayala, peste 90 de ani, au aceeași pasiune, tenisul. Caștigatorul a 22 de titluri de Grand Slam a avut un gest frumos fața de compatriotul sau, trecut printr-o suferința grava Rafael Nadal se pregatește de o revenire mult așteptata pe terenurile…

- Blocul National Sindical BNS , alaturi de afiliatul sau Federatia Sindicatelor Caselor de Asigurari de Sanatate, informeaza ca incepand de joi, 2 noiembrie 2023, angajatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ai Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, ai Caselor Judetene de Asigurari…

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, sunt casatoriți de 12 ani, dar au o relație de iubire de 18 ani, iar impreuna sunt parinții a doi copii: un baiețel și o fetița. Ca in orice familie, mai exista și mici certuri și neințelegeri intre parteneri, iar cum spune și Elena Gheorghe, daca acestea nu ar…

- Vremea in noiembrie 2023: Prognoza METEO pe patru saptamani. Urmeaza o luna cu temperaturi neobișnuite Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru perioada 30 octombrie – 27 noiembrie și anunța o luna cu vreme neobișnuita. Temperaturile in luna noiembrie vor fi mai ridicate decat cele normale…

- Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Razvan Prisada, a anunațat ca unele medicamente vor lipsi pentru ”o anumita perioada, cateva saptamani, maximum cateva luni”. Motivele acestei discontinuitați sunt legate de producție, dar și de aprovizionare. „Exista…

- Poliția Capitalei a deschis un dosar, dupa ce parinții unor fetițe gemene au depus o plangere pentru ca una dintre fetițele lor a fost lasata sa zaca pe podea timp de 2 ore de catre educatoare. Parinții au dus-o pe micuța la spital, acolo unde s-a constatat ca avea insuficiența respiratorie, iar cand…

- Huawei a inceput sa posteze teasere cu privire la noi modele Watch GT, care se vor lansa in curand, mai precis pe 14 septembrie. Purtabilele vor vedea lumina zilei la Barcelona si s-ar parea ca ni se pregatesc nu unul, ci doua modele. Teaserele fac aluzie la dispozitive fashion si prezinta lateralul…

- Theo Rose și Anghel Damian au fost nași de cununie in weekendul care tocmai a trecut. Ieri, 27 august, cantareața a facut furori in biserica in rolul de nașa la cununia prietenei sale din copilarie, care s-a casatorit, dar și la botezul fetiței acesteia. Duminica, Theo Rose a avut mai multe motive de…