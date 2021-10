Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 80 de ani din localitatea Draguseni si-a incendiat gospodaria in timp ce incerca sa faca tuica, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Doina Lupu, potrivit agerpres.ro. Potrivit acesteia, femeia a lasat…

- Casa a ars in totalitate, cauza producerii incendiului fiind, cel mai probabil, un scurtcircuit la instalatia electrica a imobilului, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.,,Norocul femeii a fost ca, in momentul izbucnirii incendiului, fiul…

- Isabelle Stedman, din Bedfordshire, a inceput lecțiile pentru condus cand avea 17 ani și de atunci tot incearca sa obțina permisul de conducere.De-a lungul anilor, femeia spune ca a cheltuit peste 10.000 de lire sterline pentru aceste lecții, dar ca nu a reușit niciodata sa dea examenul.“Am invațat…

- Politistii din Galati au facut publica o filmare in care se vede cum soferul unui TIR evita in ultima clipa o batrana de 90 de ani care „traversa neregulamentar”. Potrivit IPJ Galați, totul s-a petrecut miercuri dimineața, in localitatea galațeana Movileni.„In cursul acestei zile, in jurul orei 10.30,…

- In plin sezon turistic, Coasta de Azur a fost cuprinsa de flacari, in urma unor incendii de proporții. Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din calea flacarilor care au distrus deja cateva mii de hectare de vegetatie. O persoana a murit si peste 20 au avut nevoie de ingrijiri medicale. Initial,…