Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a pus cumparaturile in mașina aflata in parcarea unui supermarket. S-a intors sa lase caruciorul de cumparaturi, timp in care un barbat i-a furat geanta lasata in mașina. Totul s-a intamplat aseara, in parcarea unui supermarket de pe Calea Moldovei din Bistrița. O femeie și-a pus cumparaturile…

- Politia germana a deschis o ancheta la Bielefeld, oras in care o banda de romani jefuia in special batrani fara aparare. Din banda faceau parte si doua tinere, foarte active, despre care se stie ca au pacalit o batranica pe care au lasat-o fara bani si fara obiecte de valoare.Conform sursei citate,…

- Poliția germana a arestat doua romance, de 29 și 31 de ani, ce faceau parte dintr-o grupare de hoți care au jefuit mai mulți varstinici instariți din orașul Bielefeld, potrivit Adevarul, care citeaza publicația germana westgallen-blatt.de.Cele doua romance se dadeau drept polițiști și se ofereau sa…

- O femeie de 60 de ani, care se afla intr-un atelaj hipo care circula pe DJ 172D, in Ilva Mica, a fost ranita și a fost transportata la spital, dupa ce vehiculul a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Caruțașul era baut. La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de…

- Oamenii legii din Neamț au gasit in masina unui barbat de 32 ani, din judetul Alba, trufe in valoare de 91.000 lei, pentru care nu a putut prezenta documentele de provenienta. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat, luni, ca barbatul a fost oprit pe drumul national 12 C, in localitatea Ticos Floarea,…

- Polițiștii au facut joi 13 percheziții domiciliare in județele Sibiu, Valcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Calarași și in București, intr-un dosar care vizeaza un grup infracțional care ar fi inșelat peste 5.000 de cetațeni europeni. Potrivit unui comunicat al IGP, polițiștii BCCO Alba Iulia și…

- VIDEO Percheziții BCCO Alba Iulia: Mii de oameni inșelați prin anunțuri false de vanzari mașini și inchirieri de case Polițiștii din cadrul BCCO Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au desfașurat joi dimineața percheziții pentru…

- O femeie dintr-un oraș austriac a gasit in timp ce a mers sa se roage la biserica un plic in care se aflau 10.000 de euro. Aceasta nu a ezitat și a mers cu banii la politia locala urmand ca oamenii legii sa gaseasca posesorul acestora. Totul a avurt loc in urma cu un an. Surpriza, insa! In urma cu cateva…