- Trei copii, de 9, 10, respectiv 15 ani, sunt cercetați pentru comiterea unei crime in localitatea Caldaraști din județul Buzau pentru ca ar fi omorat un localnic de 81 de ani, ca sa-i ia bicicleta. Cadavrul a fost gasit pe un camp din localitate, de un alt localnic, care a anunțat poliția. Batranul…

- Primarul Buzaului, Constatin Toma (PSD), a continuat vineri, la Antena 3, sa-și exprime nemulțumirea fața de ancheta DNA privind reabilitarea unor bulevarde din municipiu.Edilul afirmase joi, la un eveniment la care a participat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Tudorache…

- Mama celor trei copii de 2, 3 și 6 ani, care au murit dupa ce in camera micutilor a izbucnit un incendiu, a fost reținuta pentru ucidere din culpa și distrugere din culpa, conform procurorilor. Ea a recunoscut ca nu se afla acasa in momentul in care a izbucnit incendiul. Arestata la domiciliu Femeia…

- Trei copii cu varste cuprinse intre doi și șase ani au murit intr-un incendiu produs intr-o casa din București. Patul in care dormeau a luat foc de la o instalație improvizata de incalzire.