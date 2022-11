Cum a furat poștașul din Chiajna sacul cu 50.000 de euro. Primele imagini (VIDEO) Varstnicii din Chiajna au ramas fara pensii, din cauza unui poștaș care a furat un sac in care se aflau 280.00 de lei. Adica 50.000 de euro. Cum a furat poștașul din Chiajna sacul cu 50.000 de euro? Primele imagini. Cel care a sesizat dispariția banilor a fost șoferul autoutilitarei, iar principalul suspect este chiar colegul sau. Individul a fost identificat de oamenii legii datorita unei inregistrari video care arata ce s-a intamplat la fața locului. Polițiștii au reușit sa il identifice pe acesta. Este vorba de un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani, iar oamenii legii merg și pe varianta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

