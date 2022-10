Cum a fost la petrecerea miliardarilor de la Castelul Bran. Momente speciale ar fi avut loc în camera de tortură Dupa o zi incarcata in care miliardarii, actorii și vedetele au admirat „la pas” centrul Brasovului, s-au retras la un restaurant de top din Bran, iar spre seara au intrat rand pe rand in curtea castelului. Dupa miezul nopții, muzica psaltica cu care au fost primiți invitații s-a transformat in muzica de club, iar, dupa ora 3, petrecareții s-au mutat la un conac aflat chiar peste drum. La Castelul Bran, intreaga seara a fost invaluita in mister. Doar facliile au luminat drumul oaspeților ajunși in curtea castelului colorat și el in rosu. Unii dintre invitații de seama de pe locurile din spate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

