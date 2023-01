Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida a acționat ca insoțitor al SUA și a tradat memoria a sute de mii de victime ale bombardamentelor nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, a declarat sambata vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, potrivit TASS. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat marti seara, 10 ianuarie, ca in baza informatiilor transmise de serviciile secrete a decis sa anuleze cetatenia ucraineana pentru patru deputati, printre aceștia se numara și Viktor Medvedciuk, cumnatul lui Vladimir Putin pe care Kievul il arestase…

- El a mentionat ca la slujba de la manastirea istorica Lavra Pecerska au participaat multi soldati si ca “este foarte important ca o rugaciune sincera pentru Ucraina s-a rostit astazi si va fi auzita in continuare in Lavra”.Zelenski a anuntat ca exista “un rezultat intermediar” in ceea ce priveste sanctiunile…

- Consiliul de Securitate al ONU va dezbate joi "problema palestiniana". Anunțul Organizatiei Natiunilor Unite vine la o zi dupa un protest international declansat de vizita unui ministru israelian pe Esplanada Moscheilor, in Ierusalimul de Est, relateaza AFP.

- Sprijinirea la maximum a Ucrainei in fata agresiunii ruse si sprijinirea tarilor vecine care sufera consecintele razboiului vor continua sa reprezinte principala provocare pentru Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa in 2023, cand organizatia va fi prezidata de

- Serviciile de informații interne rusești doresc sa evite noi acțiuni comanditate de Kiev in Rusia, dupa sabotarea podului din Crimeea, in octombrie, și asasinarea Dariei Dughina, in august. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat, luni, ca au ucis cu o zi inainte patru „sabotori” ucraineni care…

- Casa Alba a emis joi un avertisment impotriva ascensiunii grupului paramilitar rus Wagner, potrivit acesteia, "rival" al armatei ruse din Ucraina si care primeste de acum armament din Coreea de Nord, relateaza AFP."Coreea de Nord a facut o prima livrare catre Wagner, care a platit pentru acest echipament.…

- Sfarșit tragic pentru Alexandru, un tanar de doar 25 de ani. Baiatul plecase din Pașcani in Olanda pentru a munci și a face un ban in plus. The post Un roman, ucis in bataie in Olanda. Alexandru era singur la parinți și avea doar 25 de ani first appeared on Money .