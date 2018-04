Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al orasului Ghimbav din judetul Brasov, Dorel Toma, a aprobat achizitia unor puieti de mesteacan cu 1.800 de lei bucata, pretul fiind supraevaluat de 100 de ori, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva edilului si a altor inculpati cercetati intr-un…

- "Puietii de mesteacan au fost achizitionati in perioada 2009-2010 cu preturi cuprinse intre 1.510 lei/bucata fara TVA si 1.800 de lei/bucata fara TVA, in conditiile in care pretul pe bucata pentru un astfel de produs practicat de comerciantii de profil (RNP Romsilva) era cuprins intre 12 lei/bucata…

- Primarul orasului Ghimbav din judetul Brasov, Dorel Toma, a aprobat achizitia unor puieti de mesteacan cu 1.800 de lei bucata, pretul fiind supraevaluat de 100 de ori, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva edilului si a altor inculpati cercetati intr-un dosar…

- Primarul orasului Ghimbav din judetul Brasov, Dorel Toma a fost retinut de catre procurorii DNA, alaturi de alte patru persoane, pentru sapte infractiuni de abuz in serviciu, a anuntat, joi, Directia Nationala Anticoruptie (DNA). In acest dosar de coruptie, vizand atribuirea ilegala a unor contracte…

- Primarul orasului Ghimbav din judetul Brasov, Dorel Toma, a fost retinut joi de procurorii anticoruptie, pentru savarsirea a sapte infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, toate in forma continuata. Potrivit unui…

- Dupa perchezitiile facute deunazi la sediul institutiei pe care o conduce de 25 de ani, dar si la locuinta edilului, au urmat audieri. Joi s-a aflat oficial ca Dorel Toma, social-democratul aflat de 25 de ani in fruntea Primarei din Ghimbav, a fost retinut pentru 24 de ore, de catre procurorii anticoruptie…

- Descoperire șocanta in cazul lui Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a omorat sotia si copiii! Procurorii au decis sa ii se faca analize de sange, iar rezultatul confirma cele mai negre temeri.La audieri, Florin Mircea Buliga a declarat ca este consumator ocazional de droguri,…

- Rasturnare de situatie in cazul lui Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a omorat sotia si copiii. Procurorii au decis sa ii se faca analize de sange, iar rezultatul da totul peste cap.