Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu pe suprafata oceanului la vest de peninsula Yucatan din Mexic a fost stins vineri, a anuntat compania petroliera Pemex, dând vina pe o scurgere de gaz dintr-o conducta subacvatica, scrie Reuters.Flacarile au izbucnit din apa , la mica distanta de platforma petroliera Pemex, fiind…

- Un incendiu pe suprafata oceanului la vest de peninsula Yucatan din Mexic a fost stins vineri, a anuntat compania petroliera Pemex, dand vina pe o scurgere de gaz dintr-o conducta subacvatica, scrie Reuters.

- Un cerc de foc a izbucnit vineri pe suprafata oceanului la vest de peninsula Yucatan din Mexic, in urma unei scurgeri de gaz de la o conducta subacvatica a companiei petroliere Pemex, potrivit Reuters, citata de News.Flacarile au izbucnit din apa in apropierea platformei petroliere Pemex asemenea lavei…

- Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmite AFP. Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care interziceau consumul…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

- Sute de romani de etnie roma au trecut ilegal granița dintre Mexic și SUA in ultimele saptamani, in cautare de azil, punand in evidența cat de mari sunt distanțele pe care le parcurg unii dintre migranții care contribuie la creșterea numarului de arestari la frontiera - cel mai mare din ultimii 20 de…

- Un rover chinez robotizat si controlat de la distanta a coborât pe rampa modulului sau de asolizare, sâmbata, si a facut prima lui deplasare pe suprafata "Planetei Rosii", facând astfel din China prima natiune care a reusit sa orbiteze, sa asolizeze si sa plaseze cu succes…

- Ediția din 2021 a Copa America nu va mai fi gazduita de Columbia, dupa ce Confederația Sud-americana de Fotbal (CONMEBOL) a decis sa mute jocurile în alta țara din cauza protestelor.Turneul din 2021, amânat un an din cauza pandemiei, urma sa fie gazduit pentru prima data în…