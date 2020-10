Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost transportat de urgența la spital, cu un elicopter al Marinei, la nici 24 de ore dupa ce a anunțat oficial ca a fost infectat cu coronavirus.

- Un studiu recent arata ca persoanele care obișnuiesc sa iși lase parul lung sau barba mare sunt mai predispuse la infectarea cu noul coronavirus, mai ales daca ating suprafețe contaminate și nu se spala temeinic.

- Doctorul care, la inceputul pandemiei de coronavirus, s-a oferit voluntar sa se infecteze cu SARS-CoV0-2, a rabufnit la adresa autoritaților.Medicul ieșean Razvan Constantinescu apreciaza ca sunt „niște cretinisme”... Vezi AICI ieșirea DEVASTATOARE a doctorului care s-a oferit voluntar sa se…

- Donald Trump i-a spus jurnalistului Bob Woodward ca noul coronavirus este mai letal decat gripa in timp ce continua sa compare cele doua afectiuni in declaratiile publice, scrie The Washington Post, citat de NBC News, potrivit news.ro.Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul…

- Presedintele Donald Trump a renuntat la Conventia Nationala Republicana care urma sa aiba loc in Florida luna viitoare, din cauza pandemiei covid-19, care a depasit pragul simbolic de patru milioane de contaminari in Statele Unite, relateaza AFP potrivit news.ro.Boala pare sa bata pasul pe…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc in Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit in SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP. Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA au decedat 1100 de…

- E revolta in Poliție pentru ca agenții sunt trimiși sa faca ceea ce fac colegii lor de la Locala inca de la inceputul pandemiei in Romania: sa verifice daca cei aflați in izolare la domiciliu respecta obligațiile legale.Sindicalistii din Politie acuza conducerea IGPR ca, ”intr-un heirupism…