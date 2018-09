Stiri pe aceeasi tema

- Cand ați fost ultima data la un eveniment cultural, de orice fel ar fi fost el, la voi in cartier? Pentru ca accesul la cultura nu trebuie sa fie legat strict de centrul urbei, proiectul „Memoriile Cetații” iși propune sa ofere spațiul perfect pentru interacțiunea dintre artiști și comunitate, chiar…

- UVT a adunat cei mai buni dintre cei mai buni elevi romani, pe care i-a invitat in orașul de pe Bega pentru a-si dezvolta capacitațile intelectuale, dar mai ales pentru a intra in legatura cu mediul de afaceri si, de ce nu, pentru a-și gasi jobul visat, inca de la aceasta varsta. Universitatea…

- Controversatul subiect al funicularului a fost readus in discutie marti dupa-amiaza, sub cupola palatului administrativ resitean. Si iar am asistat, la fel ca in urma cu o luna, la ferma opozitie a liderului grupului PSD, Mirel Sabo, care a tinut, vreme de aproape un ceas, o pledoarie impotriva…

- In ultimele zile, mediul online s-a impanzit de un subiect care ar putea fi o palma peste obrazul celor care s-au perindat, in ultimele decenii, pe la carma Resitei. „Bazinul olimpic august 2018… neglijența, prostie sau rea-vointa? Sau poate toate trei! Intr-o lume politizata, locul…

- La Clinica de Pediatrie din Sighetu Marmației se desfașoara in fiecare zi de joi, de la orele 17.00, ședințe in cadrul evenimentului „Dezvoltare personala prin arta pentru copii”. Copii beneficiaza in cadrul acestor cursuri de ateliere de desen, modelaj, teatru cu marionete, basme și muzica. Totul…

- Artiștii din comuna gorjeana Cilnic vor desfașura activitate in cele mai bune condiții. Proiectul autoritaților locale privind modernizarea și dotarea caminului cultural din centrul comunei a fost aprobat la finanțare din fonduri de la Un...

- In acest week end se desfasoara la Ovidiu editia a zecea a Zilelor Orasului Ovidiu, un eveniment deosebit, pe toate gusturile si pentru toate varstele, administratia locala din Ovidiu dedicandu le locuitorilor orasului importante actiuni artistice si sportive. Potrivit organizatorilor, astazi la Centrul…

- Spectacolul din aceasta seara din cadrul Festivalului "DescOpera" a fost amanat din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Artistii urmau sa evolueze in aer liber in complexul Orheiul Vechi. Detalii despre decizia organizatorilor ne spune Cristina Badica.