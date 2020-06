Stiri pe aceeasi tema

- Un fost purtator de cuvant al DEA (Drug Enforcement Agency) a marturisit in instanta ca s-a dat drept agent sub acoperire al CIA (Central Intelligence Agency) pentru a insela mai multe companii, a anuntat joi Departamentul Justitiei din SUA.

- „Din decembrie incoace,/ Lumea nu mai are pace./ Globul e cutremurat,/ De napasta-i afectat. /Mii de vieți a spulberat,/ Suferința și durere,/ Lacrimi și fara putere./ Cerul pare cenușiu,/ Viața este un pustiu./ Frica te macina-n os,/ Doar cu gindul la Hristos”. Sint versurile scrise de asistenta medicala…

- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit intr-un interviu acordat la Radio HIT Iași despre cea mai mare frica pe care a trait-o sportiva din Constanta. Simona Halep, intr-o ipostaza cum rar o poti vedea! Imaginea emotionanta in care apare alaturi de iubitul ei FOTO "Chiar…

- „Mi-am dat seama ca prin frica noastra ii ajutam pe imblanzitori sa ne infricoseze si mai rau; treptat, frica a ajuns sa actioneze si in absenta lor, sporind singura. Si, pe masura ce ne temeam mai mult, imblanzitorii deveneau din ce in ce mai aroganti.” Cine (nu) a citit „Viața pe un peron” de Octavian…

- In timp ce situația din Statele Unite, pe fondul pandemiei de coronavirus, continua sa devina din ce in ce mai grea, anumite state americane au luat decizia de a transforma lacașurile de cult in excepții de la starea de urgența. Drept urmare, sunt mii, daca nu chiar milioane, de americani care continua…

- Manolis Glezos, simbol al rezistentei impotriva nazistilor in Grecia, a murit luni la varsta de 97 de ani intr-un spital din Atena, unde fusese internat pentru o infectie si gastroenterita, a anuntat televiziunea publica ERT, preluata de AFP.Manolis Glezos a fost calificat de generalul francez…

- Zeci de arbori au fost taiati ilegal de o firma de exploatare a materialului lemnos, care s-a ales drept pedeapsa doar cu un avertisment. Ce-i drept, un avertisment scris, dupa cum a povestit revoltat primarul de la Schela, Aristide Serbanescu. Padur...

- Dragoș Patraru vorbește despre masurile luate de autoritați in lupta cu coronavirusul și de ministrul Sanatații, Victor Costache, reamintind ca acesta „nu a imparțit maști și halate de protecție la toate spitalele pe motiv ca acele spitale nu primesc bolnavi de coronavirus”.„Mda, lupta dintre Costache…