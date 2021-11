Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…

- PNL si UDMR au lucrat, sambata, la Programul de Guvernare, intalnirea avand loc la Palatul Victoria, a transmis Executivul. Totodata, au avut loc consultari și cu reprezentantii minoritatilor, altele decat cea maghiara, pentru a discuta despre sustinerea parlamentara.

- CE REPROSEAZA GUVERNULUI INITIATORII MOTIUNII PSD sustine, , semnata de 157 de parlamentari ssocia-democrati, ca „guvernarea perdantilor a saracit Romania”, iar „absorbtia fondurilor europene este la pamant”. „Sunteti doar buni sa va faceti imagine si doar vindeti promisiuni! Nu ati inaugurat niciun…

- Dupa congresul PNL de azi, urmeaza o lunga guvernare minoritara, dar - precizeaza Alexandru Muraru intr-un interviu in studioul TV al Ziarului de Iasi - pe chestiuni asumate clar si cu un program bazat pe pachetul de propuneri liberale de la alegerile din 2020. Acest sfarsit de saptamana va aduce o…

- Ședința coaliției, fara rezultate: USR PLUS va depune moțiunea de cenzura. Premierul Cițu amenința cu demiterea de la guvernare Ședința coaliției, fara rezultate: USR PLUS va depune moțiunea de cenzura. Premierul Cițu amenința cu demiterea de la guvernare Dupa mai bine de o ora de discuții, ședința…

- Partidul Social Democrat a publicat, joi, textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu.Social-democratii sustin in document, intitulat „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”, ca singura solutie pentru ca Romania sa iasa dintr-o continua criza politica, economica si sociala…

- Scandalul iscat in jurul adoptarii Programului ”Anghel Saligny” naște tensiuni uriașe in cadrul coaliției de guvernare și exista riscul unei crize politice fara precedent. Astazi a avut loc o ședința de Guvern, iar principala tema de discuție a fost cea legata de Programul ”Anghel Saligny”.…

- Senator Ovidiu Puiu: “Romania e pierduta in beția cifrelor și lipsita de un proiect de țara!” Guvernul anunța sec ca Romania are creștere economica de doua cifre, ca economia duduie și ca țara prospera, chiar daca mai nimeni nu vede asta in buzunarul propriu. Mizeaza, pare-se, pe tendința oamenilor…