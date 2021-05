Stiri pe aceeasi tema

- Cand instituțiile statului, odata cu epoca Basescu, produc o ura structurala intre diversele paturi sociale și instituții, preluata cu succes și de PSD, de Iohannis, dar și de PNL și de USR-PLUS cu o intensitate și mai mare, ce rezultate așteptați? Scandarilor cu ura din vremea protestelor fața de „ciuma”…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, urmeaza sfatul lui Adrian Nastase si anunta ca va propune infiintarea unei comisiii parlamentare de ancheta privind masluirea datelor pandemiei de catre Guvern Orban. Acuzatii in acest sens au fost lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. "Masluirea…

- Faptul ca partidele au folosit bani negri este un secret pe care il stie toata lumea si despre care totodata mulți ani nu a vorbit nimeni. In 2012, Adrian Nastase a fost primul condamnat la doi ani de inchisoare cu executare din acest motiv!Celebrul judecator Ionuț Matei a susținut atunci ca aceasta…

- Rareș Bogdan, cunoscut ca facand declarații și gesturi deplasate, l-a atacat pe colegul de alianța Dan Barna, pentru gestul deplasat cu ochelarii. Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca ”gesturile mici tradeaza caracterele in momentele cheie”, facand aluzia la liderul USR PLUS Dan Barna…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan critica ceea ce numește comportamentele "de tip Adrian Nastase" la unii lideri din coalitia de guvernare, pe care nu îi nominalizeaza însa. Întrebat daca se refera la Dan Barna și la momentul ochelarilor scapati de la pupitru în…

- „In noaptea de 18/19 februarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 5 Politie, in urma unui apel 112 privind tulburarea linistii publice, au identificat mai multe persoane care participau la un eveniment privat. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale…

- Mii de turisti au ajuns si in acest weekend la munte in ciuda pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor anuntate de autoritati in Brasov si in mai multe statiuni pe Valea Prahovei. Sute de oameni, intre care si multi copii, s-au asezat inca de la prima ora la coada la teleferic pentru a urca pe masivul…