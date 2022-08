Cuibul separatiștilor lui Pușilin din Donețk a fost bombardat Forțele ucrainene au bombardat marți o cladire care adapostește sediul administrației locale din Donețk, controlat de separatiști, a relatat agenția rusa de presa TASS, citand oficiali instalați de Rusia, transmite Reuters. Doua persoane au fost ucise și cel puțin trei au fost ranite intr-o serie de lovituri asupra centrului orașului Donețk, care se afla sub controlul separatiștilor susținuți de Rusia din 2014, a scris pe Telegram statul-major al apararii teritoriale separatiste din Donetk. BREAKING: #Ukraine strikes the Administration of the so-called head of the rogue #DNR , Denis #Pushilin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

