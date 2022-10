Cu „lupul“ la radiolog: Tamaș/ Alfa George Marin Declarațiile de saptamana trecuta ale patronului de la FCSB ne-au dus cu gandul ca echipa bucureșteana va face orice este posibil pentru a caștiga meciul de la Ploiești. Cum, pentru a caștiga un meci este necesar sa marchezi, radiografia noastra și-a indreptat aparatul cu Raze Pix spre zona celor care sa impiedice acest lucru, anume linia noastra de aparare. Cu mai multa atenție asupra celui care, pana inaintea acestui meci, a condus apararea petrolista cu aplicație, determinare și eficiența prin valorificarea experienței acumulate. De aceasta data, insa, Tamaș a parut ca s-a integrat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar in tribune, Petrolul a invins FCSB-ul. Ca de obicei, publicul a fost de 10 plus! Pe teren, in schimb, lucrurile nu au stat deloc așa cum sperau suporterii. FCSB a batut, 2-0, la capatul unui meci in care NAe Constantin și Elevii sai nu au avut replica, pana la primirea celui de-al doilea gol, oaspeții…

- FCSB a caștigat meciul disputat cu Petrolul, duminica, in deplasare, scor 2-0, in etapa a 13-a din Superliga. Vicecampioana a obținut primul succes in deplasare din acest sezon. Dawa a deschis scorul in minutul 45+2 dupa o pasa in fata portii trimisa de Omrani. Florinel Coman a stabilit scorul final.…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit despre mai mulți jucatori dupa FCSB - FC Argeș 3-2. Latifundiarul s-a aratat dezamagit de Florinel Coman și Octavian Popescu, dar a fost impresionat de Cordea, Compagno și Edjouma. Cei 3 laudați au fost implicați la toate golurile roș-albaștrilor. Compagno a…

- FCSB și FC Argeș se intalnesc de la ora 21:30, in etapa #12 a Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 FCSB - FC Argeș, live de la 21:30 Click AICI pentru live + statistici FCSB - FC Argeș,…

- Petrolul s-a impus cu 2-1, contra celor de la Botoșani, la capatul unui meci concludent, cu multe plusuri, care poate fi considerat, de departe, cel mai bun de pana acum! Asta pentru ca oaspeții nu au avut niciun șut pe poarta, cu excepția celui din prelungiri, in care au și marcat, in timp ce elevii…

- Petrolul Ploiești joaca acasa cu FC Botoșani, de la ora 21:30, in etapa #9 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #9 Petrolul Ploiești - FC Botoșani, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! Petrolul…

- A treia victorie consecutiva a Petrolului a venit la Targu Jiu, in fața echipei FC U Craiova 1948! Același scor devenit ”specialitate”, 1-0, cu golul marcat de catre Jair (45+1), din lovitura libera, și, cu zece puncte acumulate, Petrolul urca in partea superioara a clasamentului provizoriu din Superliga!…

- George Marin Nu am sa va povestesc despre vechi razboinici japonezi care iși apara nobilul stapan, ci pur și simplu despre evoluția lui Takayuki Seto in meciul contra Universitații Cluj-Napoca, meci disputat la Mediaș. Ar parea o licența mult prea uzitata și ieftina sa numești „samurai” un japonez care…