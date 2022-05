Cu Iga Swiatek nu te pune! Liderul mondial i-a lasat doar trei game-uri Gabrielei Ruse, in turneul de la Roma * Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (47 WTA) a fost eliminata in turul al doilea al turneului de la Roma. Gabriela a fost invinsa fara drept de apel de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, dupa un meci care a durat 67 de minute. Ieri, estona Anett Kontaveit (5 WTA) a fost eliminata, scor 2-6, 3-6 de croata Petra Martic (47), jucatoare care va fi adversara din optimi a canadiencei de origine romana Bianca Andreescu. Bianca (90 WTA) a scos-o din cursa, scor 6-3,7-6 pe spaniola Nuria Parrizas (51). Alte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Umilita de o pustoaica de 16 ani la Miami, Azarenka a abandonat fara a avea probleme medicale *Iga Swiatek rade tot * Viktoria Azarenka din Belarus (16 WTA) a abandonat in mod neasteptat meciul cu sportiva ceha Linda Fruhvirtova (FOTO), in varsta de 16 ani, locul 279 WTA din turul al treilea al Miami…

- La Miami,Begu a eliminat-o pe Sabalenka, prima favorita, Cirstea a fost umilita de chinezoaica Zhang, iar Gabi Ruse a pierdut si ea Irina Begu (70 WTA) a reusit o splendida victorie in turul II al turneului de categorie WTA 1000 Miami Open. Ea a invins-o, scor, 6-4, 6-4 pe prima favorita a turneului,…

- Numeroase brutarii din tara au scumpit, sambata, din nou, painea, franzela simpla, de exemplu, urcand de la 1,50 lei la 2 lei, transmite Profit.ro. Precedenta scumpire a fost operata in ultimele zile ale anului trecut. In urma cu putine zile, s-a anuntat ca invazia Rusiei in Ucraina, una dintre cele…

- Arina Sabalenka a invins-o pe romanca la turneul demonstrativ „Tie Break Tens" care precede marele turneu californian. Barbora Krejcikova s-a retras, Djokovic este inscris si spera sa participe Simona Halep (26 WTA) a fost eliminata,ieri in primul tur al competitiei demonstrative organizate inainte…

- Astazi incepe turneul de la Indian Wells la care sunt prezente patru jucatoare romane. Simona Halep si Sorana Cirstea sunt capi de serie si evolueaza direct in turul II, Gabriela Ruse si Irina Begu au confruntari accesibile in prima runda dar sanse mici de a trece si de turul II Turneele ATP si WTA…

- Simona Halep (30 de ani, 27 WTA) a fost invitata sa participe la Eisenhower Cup, un turneu demonstrativ, ce va avea loc pe 8 martie, la complexul Indian Wells Tennis Garden din Statele Unite. La turneul din Statele Unite vor mai participa: Naomi Osaka (Japonia, 80 WTA), deținatoare a 4 titluri de Grand…

- Simona Halep a coborat patru pozititii, pana pe locul 27 cu 1.832 de puncte, in clasamentul dat publicitatii, luni, de WTA. Alexandra Cdantu-Ignatik isi continua ascensiunea in ierarhie, ajungand pe locul 167, cu 404 puncte, dupa o urcare de 16 locuri, iar Ana Bogdan a revenit in Top 100, pe locul 99,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 56 WTA) a ratat calificarea in finala turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In semifinale, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 4-6, 7-6 (4), 4-6,…