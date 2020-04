Stiri pe aceeasi tema

- Romania va iesi din starea de urgenta dupa 15 mai, iar operatorii din turism anunta ca au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante. Turistii romani abia asteapta sa calatoreasca, iar cei mai multi au ales deja Romania, spune Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Cabinetul de criza al guvernului german pentru combaterea coronavirusului a recomandat astazi, 6 aprilie 2020, instituirea carantinei obligatorii de 14 zile pentru cetatenii reveniti din strainatate, relateaza agentiile DPA si AFP. Romanii care se duc sa munceasca sezonier in Germania vor fi cei mai…

- Incepand cu data de 5 aprilie 2020, ora 23:00, ora Romaniei, toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Statele Unite ale Americii si dinspre Statele Unite ale Americii catre Romania, SE SUSPENDA pentru o perioada de 14 zile (conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța militara…

- Deputatul UDMR Vass Levente cere „autoritatilor competente ale statului” sa ii oblige pe romanii din strainatate, la intrarea in Romania, sa achite contribuții la asigurarile sociale de sanatate de 1.338 de lei de persoana daca vor sa fie tratați in spitalele din țara. El susține ca masura ar trebui…

- Klaus Iohannis: "Riscul unei pandemii ramane ridicat, e nevoie de un efort coordonat la nivel național, european și global. Europa este in stare de mobilizare. Am vorbit la videoconferința cu liderii statelor despre evoluția in țarile noastre. Protejarea cetațenilor este prioritate zero. Este absolut…

- Klaus Iohannis: "Riscul unei pandemii ramane ridicat, e nevoie de un efort coordonat la nivel național, european și global. Europa este in stare de mobilizare. Am vorbit la videoconferința cu liderii statelor despre evoluția in țarile noastre. Protejarea cetațenilor este prioritate zero. Este absolut…