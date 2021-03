Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul semestru de cursuri se va desfașura la Universitatea de Vest Timișoara in sistem online, a decis conducerea instituției, cu excepția unor facultați, unde se va aplica sistemul hibrid, respectiv cele ale studenților din ultimul an, masternazilor și doctoranzilor, care se vor vedea și ”live”,…

- In cursul lunii ianuarie, in cadrul proiectului "Promehs - Promovarea Sanatații Mintale in Școala", in cadrul Facultații de Științe ale Educației din USV a continuat organizarea cursului de formare adresat profesorilor din invațamantul preuniversitar.Universitatea „Ștefan cel ...

- O tanara romanca a murit in urma cu 5 zile, in Italia, chiar inainte de a suferi o intervenție chirurgicala simpla, la o clinica privata din Italia. Medicul chirurg ortoped care ar fi trebuit sa o opereze și anestezistul care il asista, sunt acuzați de procuratura italiana de omor, scrie La Nazione…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…

- Steve Banks, un barbat de 45 de ani, din Marea Britanie, a ajuns in stare grava la spital. Acolo, i s-a pus un diagnostic crunt: infecție cu coronavirus. Starea sa era atat de grava, incat medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire. "Cand am deschis ochii pentru prima data dupa 50 de zile in care…

- Un dintre cele mai cunoste interprete de mzica populara, Suzana Toader, traiește cea mai frumoasa perioada a vieții și asta pentru ca a devenit mama cand medicii nu ii mai dadeau deloc șanse. Fina lui Varu Sandel și-a pus sufletul pe tava la ”Acces Direct”.

- Tot mai mulți parinți se intreaba de ce doar adulții se pot vaccina impotriva COVID-19 și nu și copiii. Medicii susțin ca studiile privind efectele asupra copiilor nu sunt inca studiate. Dezvoltatorii vaccinurilor anti COVID-19 au anunțat in ultima luna ca au inceput studiile, testele clinice pentru…

- Colectivul disciplinei de Boli Infecțioase a Facultații de Medicina, Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj, a elaborat prima schema de tratament pentru pacienții COVID-19. La decernarea premiilor…