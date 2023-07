Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alexia Țalavutis a vorbit despre meseria pe care ar fi ales-o daca nu ar fi fost actrița. Vedeta a vorbit despre pasiunea ei și nu mulți știu catre ce domeniu se intreapta. Iata ce declarații a facut actrița in cadrul emisiunii!

- In urma cu ceva vreme, Xonia dezvaluia pentru prima data ca a fost diagnosticata de medici cu o boala autoimuna. In aceasta seara, artista a fost prezenta in platoul Xtra Night Show, și a vorbit despre tratamentele pe care le-a urmat in Australia pentru a se simți mai bine. De asemenea, vedeta a vorbit…

- Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din Romania, care a reușit sa ajunga imediat la inimile telespectatorilor. Mai mult decat atat, este și unul dintre cei mai pasionați motocicliști din țara. Va mai dam un detaliu! El și una dintre cele mai frumoase blonde din showbiz s-au desparțit,…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru, asistenta de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, s-au desparțit dupa doi ani de relație tumultuoasa, cu impacari și desparțiri. Chiar daca povestea lor de dragoste parea desprinsa din filme, finalul nu a fost unul fericit.Catalin Cazacu, fost pilot de motociclism,…

- La inceputul acestei saptamani, doua bombe din industria media americane au explodat la cateva minute unul dupa celalalt. Doua dintre cele mai mari nume din domeniul știrilor au fost concediate.

- Prezentatorul CNN Don Lemon a atacat rețeaua de televiziune dupa ce a fost concediat, decizie care a venit in urma unor acuzații de misoginism și comportament inadecvat. El a scris pe Twitter ca este uimit de decizia televiziunii.