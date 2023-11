Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep iși vinde vila cu 9 camere de pe malul lacului Snagov. In iulie 2021, aici a fost organizata petrecerea care a marcat casatoria dintre fosta campioana de la Roland Garros și Wimbledon cu omul de afaceri Toni Iuruc, de care a divorțat intre timp, scrie realitateasportiva.net. Vila este formata…

- Vila este formata din 9 camere, dintre care una a primit destinația speciala de a gazdui trofeele caștigate de Simona de-a lungul carierei sale.Ideea i-a aparținut lui Toni Iuruc, pe vremea cand cei doi erau inca impreuna, așa cum a dezvaluit insași jucatoarea de tenis.„Am o camera speciala pe care…

- Simona Halep a luat o decizie de ultim moment! In urma problemelor de care a avut parte in ultimii doi ani, dupa divorțul de Toni Iuruc, dupa ce a fost testata pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor, dar și dupa ce a fost suspendata din tenis pentru patru ani, aceasta a luat hotararea…

- Simona Halep a primit, zilele trecute, verdictul in cazul de dopaj in care este implicata. Astfel, sportiva din Constanța a fost suspendata patru ani din tenis, avand interdicție de a juca pana in octombrie 2026. Iulian Anghel, un cunoscut jurnalist din presa sportiva, a facut o analiza a cazului Halep,…

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep (31 de ani), a reacționat dupa ce sportiva a fost suspendata patru ani, ca urmare a acuzațiilor de dopaj. Iuruc s-a declarat surprins de vestea cumplita primita de Simona Halep și a explicat ca este de parere ca suspendarea primita de sportiva este mult prea…

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc dupa noua luni de casnicie. In ultimul timp au circulat mai multe zvonuri, potrivit carora ar trai o poveste de dragoste cu un tenismen portughez. Dupa o perioada in care nu a vorbit nimic despre acest subiect, fostul lider mondial a rupt tacerea și a spus cum stau…

- Simona Halep nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale pe plan sportiv, dar se pare ca și-a gsit liniștea in viața personala, dupa divorțul de Toni Iuruc. Zilele acestea, ea a fost vizitata la Constanța de cel care, se pare, i-a furat inima. Este vorba despre tenismenul portughez Joao Monteiro,…

- Simona Halep a dat lovitura. Ies la iveala dezvaluiri absolut incendiare despre romanca dupa divortul de Toni Iuruc. Vezi AICI dezvaluiri si imagini incendiare despre Simona Halep... Simona Halep nu sta degeaba dupa ce a fost interzisa de aproape un an in circuitul WTA.