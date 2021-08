Cu 2.542 de pensionari mai mulți decât salariați Sunt cu 2.500 de pensionari mai mulți decat salariați la nivelul județului Gorj. Conform statisticii, numarul mediu al pensionarilor in trimestrul I 2021 a fost de 78.926 persoane cu 1,4% mai mare fata de trimestrul I 2020 (77830 persoane). Pensia medie a fost de 1.799 lei (locul 4 in clasamentul judetelor ordonate descrescator, cu 202 lei mai mare fata de pensia medie la nivel national), cu 18,7% mai mare fata de perioada similara din anul precedent (1516 lei). Efectivul salariaților din economia judetului Gorj, la sfarsitul lunii mai 2021, a fost de 76384 persoane, in crestere cu 186 persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind pandemia de COVID 19 De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.018 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.262 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.970 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.261 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest moment, sunt 8 persoane internate. De asemenea, la nivelul judetului sunt 717…

- ”In luna mai 2021, castigul salarial mediu nominal bruta fost 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna aprilie 2021. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.492 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 69 lei (-1,9%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net…

- In luna mai 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna aprilie 2021, anunța INS. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.492 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 69 lei (-1,9%) Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza 23.052 de persoane care s-au vindecat de coronavirus. De asemenea, totalul persoane vaccinate la nivelul județului Suceava este de 88625, din care 78800 persoane sunt…

- In luna aprilie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.804 lei, cu 19 lei (0,3%) mai mare decat in luna martie 2021, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), anunța INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…

- “In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…