Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, 14 mai, ca in contextul relaxarii restricțiilor, dupa ce Romania a intrat in scenariu verde, Guvernul ar trebui sa nu mai emita comunicatul zilnic despre situația epidemiologica. ”Cifrele devin irelevante” și ”nu mai e cazul sa tocam creierii oamenilor in fiecare zi cu cifrele acelea”, considera CTP. ”Un an și ceva am trai cu cifrele astea pe ecran, cați noi infectați la ATI, cați morți. Aș zice, avand in vedere aceasta panta descendenta, ca Guvernul ar trebui sa stabileasca o limita sub care sa nu mai comunice aceste cifre. Acum sunt…