Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu se arata indignat de faptul ca unele persoane ii asocieaza imaginea cu moneda virtuala Bitcoin . El spune ca nu are legatura cu așa ceva, iar cei care se ocupa de aceasta campanie sunt doar niște escroci. „BITCOIN - CTP Raspund unei intrebari care mi s-a tot pus in ultima vreme: Nu am intrat in viața mea in speculații financiare. N-am nicio legatura cu „colajele” mizerabile de pe net care folosesc persoana CTP pentru a impinge oamenii sa se bage in „investiții” cu moneda virtuala BITCOIN. Inșii care fac așa ceva nu pot fi decat niște escroci chitiți…