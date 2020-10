Sezonul de vara in atletism s-a incheiat, iar CSS ”Constantin Istrati” Campina are din nou bucuria de a fi avut un sezon de excepție, mai bun decat precedentul, cu performanțe remarcabile, cu o mulțime de medalii, dar și cu foarte multe clasari in apropierea podiumului. Despre sezonul recent incheiat am discutat cu Mihaela Marin, profesor coordonator al CSS ”Constantin Istrati” Campina, dar și antrenorul celei mai titrate sportive a clubului in acest sezon - Andreea Lungu, consacrata in proba de aruncarea discului.