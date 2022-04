INTARIRI PE SEMICERC… Desi mai sunt trei etape de disputat din aceasta stagiune, CSM Vaslui s-a pus in miscare si a perfectat primele transferuri in perspectiva sezonului viitor. Vasluienii i-au adus pe Vladyslav Kobzii (HC Victor Stavropol), Rares Paunica (CSM Bacau), Maxim Oancea si Bogdan Paunescu, ambii de la CSM Alexandria. CSM Vaslui a facut […] Articolul CSM Vaslui a perfectat primele patru transferuri apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .