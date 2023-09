CSM se contrazice cu avocații CSM a sesizat disfuncționalitațile menționate de avocați in relația cu magistrații. CSM a menționat ca pentru aceste „situații punctuale” iși manifesta „surprinderea și, totodata, regretul” in privința atitudinii Uniunii Naționale a Barourilor din Romania de a generaliza aceste cazuri, potrivit unui comunicat de presa. „Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de „Campania desfașurata de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania de conștientizare a rolului și importanței avocatului in apararea drepturilor și libertaților cetațenești”, in cadrul careia sunt semnalate „disfuncționalitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii transmite, joi, ca disfunctionalitatile semnalate de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania in relatia dintre avocati si magistrati reprezinta „situatii punctuale”. Consiliul arata fca isi manifesta „surprinderea si, totodata, regretul fata de atitudinea Uniunii…

- CSM „observa” ca disfuncționalitațile menționate de avocați in relația cu magistrații reprezinta „situații punctuale” și iși manifesta „surprinderea și, totodata, regretul” fața de atitudinea Uniunii Naționale a Barourilor din Romania de a generaliza aceste cazuri, potrivit unui comunicat de presa.„Consiliul…

- Dupa anuntarea masurilor din sistemul bugetar, avocatii ameninta cu suspendarea totala a activitatii. Avocatii critica masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte in privinta reglementarii fiscale a activitatii profesiilor liberale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, ii solicita premierului…

- Baroul București, care reprezinta circa 10.000 de avocați din București, afirma ca decizia guvernului „dubleaza sarcina fiscala a avocaților și, practic, sancționeaza performanța in profesie, fara a oferi insa nimic suplimentar in sfera contraprestației sistemului de sanatate”, potrivit unui comunicat…

- Decanul Baroului Bucuresti, avocatul Ion Dragne, afirma sambata, intr-un comunicat de presa, ca se poate ajunge la „ample acțiuni de protest și chiar o greva generala” in sistem daca Guvernul nu va renunța la impunerea unui CASS neplafonat pentru avocați.„Baroul București - organ profesional care…

- Impunerea unui CASS in sistem real, neplafonat, dubleaza sarcina fiscala a avocatilor si, practic, sanctioneaza performanta in profesie, fara insa a oferi nimic suplimentar in sfera contraprestatiei sistemului de sanatate, afirma Baroul Bucuresti. Intr-un comunicat transmis sambata, Baroul Bucuresti…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania anunța ca se opune ferm tendințelor de supraimpozitare a profesiilor liberale și denunța „discriminarea nejustificata” a acestor profesii fața de alte domenii.Comisia Permanenta a UNBR, intrunita in ședința de urgența in data de 1 august 2023, a analizat…

- Avocații au ales noua conducere a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR) pentru urmatorii patru ani. Surse care au participat in cadrul Congresului de anul acesta au precizat ca procesul electiv a fost influențat de existența unei liste nominale, “frumos” intocmita a priori și impus a…