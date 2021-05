Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul municipiului Botosani, care a fost adoptat, miercuri, de Consiliul Local, este cu aproximativ 15% mai mare fata de anul precedent, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cosmin Andrei. Potrivit acestuia, bugetul de venituri al municipiului Botosani a fost estimat, in 2021, la 198,48 milioane…

- Consilierii locali ai orașului Sarmașu au adoptat joi, 15 aprilie, cu unanimitate de voturi, proiectul de buget propus de executivul Primariei pentru anul 2021. Bugetul centralizat al orașului Sarmașu pentru anul 2021 aprobat este in suma de 26.357.000 de lei la "Venituri" și 27.755.000 de lei la "Cheltuieli",…

- Suma a fost aprobata azi, in ședința extraordinara a Consiliului Județean, impreuna cu bugetele celorlalte instituții aflate in subordinea administrației locale județene. De astazi, județul Buzau are buget pe anul in curs, in urma ședinței extraordinare a Consiliului Județean, care a avut loc in aceasta…

- Potrivit proiectului, propunerea de buget pentru 2021 este in cuantum de 994.046.000 lei la capitolul venituri in timp ce cheltuielile vor fi de 1.102.785.000 lei In 2021, invatamantul primeste 117 de milioane de lei, cultura recreerea si religia peste 76 de milioane lei, asistenta sociala este campioana…

- MTS a anuntat sumele pe care le vor primi federatiile sportive in 2021 de la bugetul de stat, cea mai mare fiind acordata FR Canotaj, noua milioane de lei, potrivit news.ro Federatiile de judo, scrima, atletism, lupte, gimnastica si haltere vor primi sume cuprinse intre cinci milioane de lei…

- Primaria municipiului Suceava aloca culturii prin bugetul pentru 2021 suma de 18 milioane de lei, adica 3,46% din buget, din care ”felia” cea mai mare, adica 12,896 de milioane de lei revine Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu in cadrul conferinței de presa…

- Comparativ, profitul net al companiei s-a ridiat in 2019 la 30,82 milioane lei, iar veniturile din vanzari la 389,71 milioane lei. Valoarea vanzarilor pe pietele internationale in anul 2020 a fost de 158,27 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul 2019.…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit brut de 28,33 milioane de lei anul trecut, cu 16% mai mare comparativ cu valoarea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat, potrivit Rezultatelor financiare preliminare transmise joi Bursei de Valori Bucuresti. Compania…