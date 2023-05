Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa infrangerea cu formatia daneza Team Esbjerg (31-33) care a dus la ratarea calificarii la turneul Final4, ca acest meci ar fi putut fi finala Ligii Campionilor."Sunt…

- Rapid Bucuresti s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins formatia slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (12-8), duminica, in mansa secunda a play-off-ului, desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala.

- Rapid București a pierdut cu 24-29 prima manșa a barajului pentru accederea in „sferturile" Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul cu formația slovena Krim Mercator Ljubljana s-a disputat duminica, 19 martie, la Ljubljana (FOTO). Revanșa va avea loc duminica, 26 martie, de la ora 17:00, in Sala…