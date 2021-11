Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat, miercuri seara, ca 74.000 de salariati din sistemul medical – medici si asistenti din UPU, personal din DSP-uri, din serviciile de Ambulanta, rezidenti – nu au asigurat in acest moment salariul pe care ar trebui sa-l primeasca in 15…

- Premierul Florin Citu afirma, dupa ce doi pacienti cu CVOID-19 au murit in urma unui incendiu izbucnit joi la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean Ploiesti, ca astfel de tragedii nu trebuie sa se mai repete si ca a cerut dee fiecare data ca spitalele sa fie pregatite pentru valul 4, sa existe…

- Rata de incidența din București este, vineri, 22 octombrie, de 16,54 de cazuri la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, cand a fost 16,5, anunța Direcția de Sanatate Publica. Rata infectarilor din Capitala inregistreaza o noua crestere, dupa ce cu o zi in urma a fost pentru prima…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, afirma ca in perioada 15.20 octombrie in Romania s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Ministrul a anunțat ca unele spitale vor fi folosite exclusiv pentru pacienții cu COVID-19, iar altele iși vor reduce activitatea pentru alte…

- Loteria vaccinarii – premii in bani acordate prin tragere la sorți persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, care și-au generat certificatul digital COVID pe baza CNP-ului și care se inscriu la loterie – intra in linie dreapta, dupa ce Ordinul comun a fost semnat de ministrul interimar…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la Loteria vaccinarii. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Loteria de Vaccinare consta…