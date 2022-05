CS Bronx Powerlifting Club, bronz la CN U15 Sibiu 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc conferința intermediara a proiectului „Formam Viitorul!”. Evenimentul a fost organizat la sediul organizației promotoare a proiectului, Fundația YANA, din satul Nicolae Balcescu, județul Bacau. Obiectivul conferinței a fost acela de a prezenta activitațile și rezultatele…

- Weekendul trecut s-a desfașurat la Alba Iulia Festivalul Interjudețean de Teatru „Zilele Teatrului pentru Copii și Tineri Lucian Blaga” ediția a XIV-a, eveniment la care au participat trupe de teatru din județele Alba, Bacau, Cluj, Hunedoara, Mureș și Sibiu. Singura trupa de teatru din județul Bacau…

- Organizat anul acesta in Bacau, Concursul Național pe Meserii – Domeniul Estetica și Igiena Corpului Omenesc, calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, a avut deschiderea oficiala, astazi, 18 aprilie, cu incepere de la ora 17.00, in Sala Happy Chef a Colegiului „N. V. Karpen”. Au participat…

- Informații privind metodologia și calendarul inscrierii copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar viitor, 2022-2023 In județul Bacau sunt in total aprobate, pentru anul școlar viitor, 277,75 de clase pregatitoare, in invațamantul primar de stat, cu un numar total de 5.209 de locuri, in toate…

- Simfonicul de joi, 31 martie al Filarmonicii Mihail Jora se deschide cu lucrarea Primavara. Lucrarea aparține lui Valentin Doni, dirijorul permanent al orchestrei bacauane, un valoros muzician, apreciat de critici și public in diferite ipostaze: dirijor, compozitor, solist. Acum, dupa echinocțiul de…

- Consiliul local Bacau a incheiat un parteneriat cu firme importante din Bacau (Aerostar, Barleta, Barrier), Patronatul Județean al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Bacau, dar și cu mediul academic – Universitatea „Vasile Alecsandri” și Inspectoratul Școlar Județean, pentru a constitui Asociația „Cluster…

- Investiția se va face din fonduri europene. Este un proiect de 2,2 milioane de euro care insumeaza reabilitarea instalațiilor, amenajarea cabinetelor, și dotarea cu echipamente: se va achiziționa un computer tomograf și un aparat de pletismografie. Va fi modernizata și centrala termica și circuitele…