- Statele Unite au inclus Croatia in Programul Visa Waiver, astfel incat cetatenii acestei tari vor putea intra fara viza pe teritoriul american pentru o sedere de pana la 90 de zile, a anuntat marti seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, transmite Reuters. 'Desemnarea…

- Republica Ceha ii evacueaza pe cei doi diplomati ai sai de la ambasada din Kabul deoarece situatia securitatii in Afganistan s-a inrautatit, a anuntat sambata ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, relateaza Reuters. Presedintele Afganistanului Ashraf Ghani a avut discutii urgente cu lideri locali…