- Selectionata Croației a castigat medalia de bronz la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Marocului cu scorul de 2-1 (2-1), sambata, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in finala mica a competitiei. Vicecampioana mondiala din 2018 s-a impus meritat in fata revelatiei…

- Argentina s-a calificat in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Croația, vicecampioana mondiala, cu scorul de 3-0 (2-0), marti seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in prima semifinala. Argentina, dubla campioana mondiala (1978, 1986), va juca a sasea sa finala mondiala, dupa…

- Croația joaca impotriva Braziliei, live pe GSP.ro de la ora 17:00, in primul meci din sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Meciul e televizat de TVR 1. Programul complet al Campionatului Mondial din Qatar Croația - Brazilia, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici Croația…

- Cupa Mondiala nu-i Cupa Davis! Dupa evolutia stearsa din meciul cu Maroc din prima runda, multi cantau prohodul echipei vicecampioane mondiale si lui Zlatko Dalic. Prestatia excelenta a Canadei in fata Belgiei si supriza realizata in meciul dinainte au amplificat senzatia, iar cand Canada a deschis…

- ​Naționala Marocului a furnizat surpriza zilei de duminica de la CM 2022 din Qatar, reușitele lui Sabiri (73′ – din lovitura libera) și Aboukhlal (92′) aducand o victorie uriașa contra Belgiei (2-0), una dintre marile favorite la cucerirea trofeului. Maroc a inscris pe finalul primei reprize, in minutul…

- Galeria n-a putut ajuta pe africani in fata unei echipe obosite, ce traieste din amintiri Maroc: Bono - Aguerd, Saiss, Mazraoui ('60-Attiah) – Amrabat- Ounahi ('81-Sabiri),Amallah – Ziyech, En Nesryi ('81-Hamdallah), Boufal ('65-Er Abdi): Selectioner: Walid Ragraoui Croatia: Livakovic – Juranovic,…