Al treilea cel mai puternic partid din Croatia, partidul populist de dreapta Miscarea Patriotica, a ramas fara popularul sau presedinte: cantaretul de muzica folk Miroslav Skoro a demisionat miercuri de la conducerea partidului, ''din motive strict personale'', dupa cum a anuntat el pe Facebook, informeaza dpa. Skoro, 58 de ani, a fondat partidul in februarie 2020. Numele lui formeaza parti din numele partidului, in limba croata. Partidul este reprezentat in Parlamentul Croatiei dupa alegerile de acum un an. Aceasta demisie a constituit o surpriza totala pentru restul conducerii…