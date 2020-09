Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza o criza imensa, este o criza economica suprapusa peste criza sanitara", a declarat ministrul Energiei, vineri, in cadrul unei conferinte de presa tinuta in localitatea argeseana…

- Alegerile au complicat adoptarea de masuri pentru a atenua criza sanitara, astfel ca mai intai trebuie rezolvata criza medicala si apoi vor putea fi luate masuri mai puternice de relansare a economiei, a afirmat, joi, presedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu. "Inainte de alegeri este o volatilitate…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa continue sa consolideze protecția sociala și sa amplifice sprijinul acordat pieței muncii pentru a proteja acea una din opt gospodarii care se confrunta cu scaderi de venit prelungite, ca efect al crizei cauzate de COVID-19, arata Banca Mondiala, citata…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara…

- Impactul coronavirusului se va resimti puternic in primul trimestru din 2021 in Romania, iar ca previziuni pentru cursul valutar, unii analisti financiari cred ca euro va ajunge la 5,1 lei.Deficitul bugetar anticipat pentru acest an este de 8,4%, iar valoarea medie a anticipatiilor indica…

- Klaus Iohannis a atras atenția ca instituțiile statului n-au avut capacitatea reala sa lupte cu virusul COVID-19. El este de parere ca Romania a trecut de o criza sanitara majora cu ajutorul cadrelor medicale. „Criza covid a scos la iveala o economie slabita, o capacitate administrativa redusa. A…

- O parte din angajatii din Romania trimisi in somaj tehnic au fost refuzati de medici, deoarece apar ca neasigurati in sistemul public de sanatate, in plina criza sanitara, anunta expertii contabili, care dau vina pe sistemele informatice ale statului si pe formularele Fiscului.